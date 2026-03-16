Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:46, 16 марта 2026Силовые структуры

17-летний диверсант дестабилизировал мобильную связь в российском городе

В Пензе задержали ставшего диверсантом ради легких денег подростка
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Пензенской области задержали подростка, ставшего диверсантом ради легких денег. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 17-летний юноша 7 марта вступил в переписку с неизвестным, который предложил заработать на дестабилизации работы мобильной связи в городе. С 7 по 9 марта, следуя указанию куратора, обвиняемый поджег три базовые станции подвижной радиосвязи в Пензе. За это он получил обещанный гонорар.

Все свои действия юноша фиксировал на камеру мобильного телефона и отправил отчет куратору. После задержания молодой человек стал фигурантом уголовного дела о террористическом акте, совершенном группой лиц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok