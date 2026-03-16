17-летний диверсант дестабилизировал мобильную связь в российском городе

В Пензенской области задержали подростка, ставшего диверсантом ради легких денег. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 17-летний юноша 7 марта вступил в переписку с неизвестным, который предложил заработать на дестабилизации работы мобильной связи в городе. С 7 по 9 марта, следуя указанию куратора, обвиняемый поджег три базовые станции подвижной радиосвязи в Пензе. За это он получил обещанный гонорар.

Все свои действия юноша фиксировал на камеру мобильного телефона и отправил отчет куратору. После задержания молодой человек стал фигурантом уголовного дела о террористическом акте, совершенном группой лиц.