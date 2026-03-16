13:25, 16 марта 2026

Актер появился на «Оскаре» с украшением за миллиард рублей

Майя Пономаренко
Фото: Mike Coppola / Getty Images

Канадский бизнесмен, телеведущий и актер Кевин О'лири появился на церемонии вручения премии «Оскар» с роскошным аксессуаром. Подробности публикует Complex.

Звезда «Марти Великолепного» вышел на ковровую дорожку с украшением в виде футляра ювелирного бренда Tiffany & Co, покрытом рубинами и бриллиантами. Внутри футляра из белого золота находилась коллекционная карточка с нашивками игроков NBA Майкла Джордана, Коби Брайанта и Леброна Джеймса.

Известно, что стоимость коллекционной карточки Upper Deck Exquisite Triple Logoman 2004 года оценивается почти в 13 миллионов долларов (миллиард рублей).

