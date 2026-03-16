Более 20 человек устроили драку посреди барной улицы в российском городе

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:56, 16 марта 2026Россия

Более 20 человек устроили драку посреди барной улицы в Санкт-Петербурге
Майя Назарова

Более 20 человек устроили драку посреди барной улицы в Санкт-Петербурге. Происшествие в российском городе попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленных кадрах видно, как двое мужчин выясняют отношения. Затем их словесный спор перестает в потасовку. К драке подключаются еще несколько горожан, стоящих у бара.

Как утверждает «Mash на Мойке», побоище разворачивалось на улице Рубинштейна. Одному из участников потасовки потребовалась помощь. Его в чувство приводили товарищи. Один из местных жителей подчеркнул, что подобные разборки на Рубинштейна — частое явление.

В полиции ситуацию пока не комментировали.

До этого сообщалось, что в Щербинке мигранты подрались на стройке. Тогда рабочий порезал бригадира. Медики госпитализировали раненого и наложили ему на лицо шесть швов. Полиция задержала одного из участников конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok