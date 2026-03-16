Боррель обрушился с обвинениями в адрес фон дер Ляйен

Боррель обвинил фон дер Ляйен в превышении полномочий во внешней политике ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен «продолжает выходить за рамки своих полномочий», усиливая свое участие во внешней политике блока. Об этом заявил экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель, его слова приводит ТАСС.

Боррель отметил, что Евросоюз (ЕС) сделал недостаточно для защиты международного права после начала операции США и Израиля против Ирана.

«Эта война незаконна с точки зрения международного права. Мы страдаем от последствий в виде роста цен на энергоносители», — сказал Боррель.

По мнению бывшего еврочиновника, конфликт выгоден США, поскольку они являются экспортерами нефти, а фон дер Ляйен систематически «проявляет предвзятость в пользу США и Израиля».

Боррель призвал приостановить действие торгового соглашения между ЕС и США. «Это соглашение было несправедливым с самого начала. К тому же даже Верховный суд США признал эти пошлины неконституционными, и я считаю, что новая надбавка в размере 15 процентов также не имеет юридического обоснования», — сказал Боррель.