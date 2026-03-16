Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:55, 16 марта 2026

Бывший премьер Украины высказался о статусе «прокси» Киева

Азаров усомнился, что Киев находится в положении прокси
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Считать, что Киев находится в положении «прокси» других стран, не стоит. В подчиненном статусе украинских властей в Telegram-канале усомнился экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Cчитать, что киевский режим — это чей-то прокси, я бы не стал. Потому что это большая страна, обладающая, даже при полуразрушенной промышленности, определенным военным производством», — написал он.

Бывший глава правительства подчеркнул, что Украина ежедневно в большом количестве запускает дроны и ракеты. Он также призвал не преуменьшать значение властей республики.

Ранее Азаров оценил готовность руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к территориальным уступкам. По его словам, соответствующие сообщения не соответствуют действительности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok