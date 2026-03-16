Считать, что Киев находится в положении «прокси» других стран, не стоит. В подчиненном статусе украинских властей в Telegram-канале усомнился экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Cчитать, что киевский режим — это чей-то прокси, я бы не стал. Потому что это большая страна, обладающая, даже при полуразрушенной промышленности, определенным военным производством», — написал он.

Бывший глава правительства подчеркнул, что Украина ежедневно в большом количестве запускает дроны и ракеты. Он также призвал не преуменьшать значение властей республики.

Ранее Азаров оценил готовность руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к территориальным уступкам. По его словам, соответствующие сообщения не соответствуют действительности.