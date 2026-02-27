Азаров назвал спекуляциями сообщения о готовности Буданова к уступкам

Сообщения о готовности главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии пойти на территориальные уступки не соответствуют действительности. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что такая информация распространилась в западных СМИ, но это не более чем спекуляции. «Весь киевский режим является марионеточным режимом. <...> Ну, может быть, какие-то там мизерные разногласия есть, но в целом они все подчиняются своим хозяевам», — считает Азаров.

Ранее Зеленский сообщил, что США требуют от Украины вывести войска из Донбасса. При этом он отказался это делать, заявив, что это «расколет украинское общество».