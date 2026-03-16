Бывший президент Германии высмеял отношении Мерца с Трампом

Экс-президент ФРГ Гаук: Мерц терпит унижения, пытаясь повлиять на Трампа

Экс-президент Германии Йоахим Гаук в интервью немецкому телеканалу ARD высмеял отношения немецкого канцлера Фридриха Мерца с американским лидером Дональдом Трампом.

По словам политика, Мерц терпит унижения, пытаясь повлиять на Трампа. У главы Белого дома своеобразная интерпретация международного права, поэтому ради сохранения связей канцлеру приходится идти на такие меры.

«Мерц, быть может, и хотел бы сказать: "Слушай, старик, хватит!" Но ему это не позволено», — иронично отметил Гаук, добавив, что пока что канцлеру удается «довольно ловко» справляться с ситуацией.

Ранее Трамп высказался об отношениях США и Германии и в шутку «ударил» канцлера в ходе встречи в Белом доме. Американский лидер неоднократно хвалил немецкого канцлера как друга, критикуя при этом других европейцев, однако Мерц почти не говорил.

