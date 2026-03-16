16:38, 16 марта 2026

Бывший силовик ответил за коррупцию во время экзаменов в ГИБДД

На Урале суд приговорил экс-сотрудника Госавтоинспекции за коррупцию
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Североуральский городской суд приговорил к 10 годам колонии общего режима бывшего руководителя регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД Североуральска Дениса Р. за коррупцию во время экзаменов на права. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Экс-силовика также оштрафовали на один миллион рублей. Его признали виновным по статье 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, осужденный через посредника неоднократно получал взятки за обеспечение успешной сдачи теоретического и практического экзаменов на получение прав. Правоохранители выяснили, что фигурант передавал подсказки при сдаче теории, а также гарантировал беспроблемную сдачу практической части экзамена.

Ранее в Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора акционерного общества, который организовал несколько мошеннических схем и получил многомиллионную взятку.

