Бывший силовик ответил за коррупцию во время экзаменов в ГИБДД

Североуральский городской суд приговорил к 10 годам колонии общего режима бывшего руководителя регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД Североуральска Дениса Р. за коррупцию во время экзаменов на права. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Экс-силовика также оштрафовали на один миллион рублей. Его признали виновным по статье 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, осужденный через посредника неоднократно получал взятки за обеспечение успешной сдачи теоретического и практического экзаменов на получение прав. Правоохранители выяснили, что фигурант передавал подсказки при сдаче теории, а также гарантировал беспроблемную сдачу практической части экзамена.

