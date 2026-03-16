Le Parisien: Депутаты Европарламента не смогли найти Иран на карте

Депутаты Европарламента оскандалились из-за Ирана, поскольку не смогли найти ближневосточную страну на карте мира. Об этом пишет Le Parisien.

Отмечается, что голосование по поводу продолжающейся войны США и Израиля против Ирана состоялось в начале марта, неправильные ответы депутатов попали на видео и вызвали скандал в самом законодательном органе и среди пользователей сети.

Некоторые депутаты перепутали Иран с Болгарией, как, например, евродепутат от Социалистической партии Эмма Рафовиц, с Турцией, как Фабьенн Келлер из партии «Возрождение» а также с Афганистаном и Саудовской Аравией.

Парламентарий от партии «Непокорившаяся Франция» Манон Обри отметила, что ошибки могли бы стать забавными, если бы речь не шла о продолжающейся войне на Ближнем Востоке и голосовании по этому поводу. «Теперь я лучше понимаю, почему некоторые не решаются ее осудить!» — заявила депутат.

Ранее посол Ирана в Саудовской Аравии Алиреза Энаяти заявил, что отношениям Тегерана со странами Персидского залива для нормализации потребуется серьезный пересмотр из-за конфликта республики с США и Израилем.

