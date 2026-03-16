Россия удвоила поставки дизельного топлива в одну страну

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:26, 16 марта 2026Экономика

«Ъ»: Россия на фоне санкций удвоила поставки дизельного топлива в Бразилию
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В феврале российские поставщики удвоили поставки дизельного топлива в Бразилию, до 680 тысяч тонн. В годовом выражении экспорт в этом направлении вырос на 68 процентов. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ».

Аналитики связывают такую тенденцию с тем, что запрет Евросоюза на импорт топлива, произведенного из российской нефти, привел к существенному увеличению его поставок из США. Соответственно, на других направлениях сформировался дефицит.

Также на фоне беспокойства по поводу санкций крупнейший импортер российской нафты (используется в нефтехимии и как компонент для производства бензина) Тайвань не покупает сырье в России. В результате часть партий компании перенаправили в Африку, Сингапур и Малайзию.

Директор ЦЦИ Роман Соколов указал, что активность российских экспортеров дизельного топлива на бразильском направлении увеличилась еще в конце ноября. Тогда стоимость фрахта возросла на 20 процентов. В конце января произошел второй скачок цен.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников отметил, что минусом такой перестройки логистики остается рост издержек. Трейдеры закладывают дополнительные комиссии в стоимость топлива из-за смены маршрутов.

Ранее сообщалось, что на фоне поздней весны и плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах биржевые цены на летнее дизельное топливо в России могут заметно вырасти. Участники рынка полагают, что увеличение экспорта добавит напряженности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok