Экономика
11:31, 11 марта 2026Экономика

Россиянам спрогнозировали подорожание важного вида топлива

«Ъ»: Цены на летнее дизтопливо вырастут из-за поздней весны и ремонта НПЗ
Анатолий Акулов (редактор)
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Биржевые цены на летнее дизельное топливо в России могут вырасти в обозримом будущем из-за поздней весны и плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз участников рынка.

Дополнительным фактором, который может разогнать цены на дизтопливо в России, эксперты назвали традиционный сезонный рост спроса аграриев. В 2026 году, поясняют аналитики, он может сдвинуться из-за поздней весны. Удорожанию дизтоплива также может поспособствовать рост экспортного паритета из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке из-за войны США и Израиля с Ираном.

Биржевые цены на летний вид топлива в России в начале марта и без того достигли максимумов с октября прошлого года. В настоящее время котировки находятся на отметке в 61 352 рубля за тонну. В ходе торгов в среду, 11 марта, стоимость летнего дизтоплива увеличилась на 1,36 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. При этом такая динамика наблюдается не первый день, накануне этот вид топлива прибавил в цене 1,96 процента.

Еще одной угрозой для предложения на внутреннем рынке остаются регулярные атаки украинских беспилотников по российским НПЗ. Из-за плановых ремонтных работ на некоторых объектах предложение бензина и дизтоплива может остаться ограниченным на фоне стабильно высокого спроса в преддверии летнего сезона, предупреждают эксперты.

