Экономика
14:36, 10 марта 2026Экономика

Цены на бензин в России перешли к росту

Цены на АИ-92 и АИ-95 на Петербургской бирже выросли на 1,44-1,45 процента
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В ходе торгов во вторник, 10 марта, основные марки автомобильных бензинов в России перешли к росту. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи.

К 14:25 по московскому времени котировки АИ-92 подскочили на 1,44 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигли отметки в 62 072 рубля за тонну. Премиальный сорт АИ-95 к тому моменту подорожал до 65 980 рублей (плюс 1,45 процента).

Схожую ценовую динамику продемонстрировали летнее и межсезонное дизельное топливо. Первый вид прибавил в стоимости 1,96 процента (до 60 530 рублей за тонну), а второй — 1,01 процента (до 60 631 рубля). Зимнее дизтопливо, в свою очередь, напротив, подешевело на 0,84 процента (до 62 317 рублей).

Биржевые цены на основные виды автомобильных бензинов (АИ-92 и АИ-95), а также дизельное топливо стали стремительно расти в конце лета — начале осени 2025 года. В итоге участникам рынка пришлось обращаться за помощью к белорусским поставщикам, а российским властям — продлевать запрет на экспорт бензина.

В настоящее время, отмечали представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС), динамика роста биржевых цен на бензин и дизтопливо в России, не превышает инфляцию. Несмотря на это, предупреждают эксперты, исключать риски очередного скачка в обозримом будущем не приходится — атаки украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам по-прежнему носят регулярный характер.

