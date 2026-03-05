Темпы роста цен на автомобильное топливо в России оценили

ФАС: Темпы роста цен на бензин и дизтопливо в России не превышают инфляцию

К настоящему времени ситуация с ценами на основные виды автомобильного топлива в России стабилизировалась, темпы роста стоимости бензина и дизтопливо сейчас не превышают инфляцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В начале весны, отметили в ведомстве, биржевые цены на бензин и дизельное топливо находятся на уровне, фиксировавшемся осенью позапрошлого года. Угрозы дефицита на внутреннем рынке не прослеживается, этому способствуют сформированные за последнее время запасы.

Резервов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и нефтебазах достаточно, чтобы в полной мере удовлетворить спрос россиян на автомобильное топливо. «ФАС контролирует ситуацию на рынке нефтепродуктов», — констатировали в ведомстве.

Биржевые цены на основные виды автомобильных бензинов (АИ-92 и АИ-95), а также дизельное топливо стали стремительно расти в конце лета — начале осени 2025 года. В итоге участникам рынка пришлось обращаться за помощью к белорусским поставщикам, а российским властям — продлевать запрет на экспорт бензина.

После этого котировки начали постепенно падать. Сейчас АИ-92 торгуется на Петербургской бирже по 60 918 рублей за тонну, премиальный АИ-95 — по 64 873 рубля, летнее дизтопливо — по 58 139 рублей, межсезонное — по 57 763 рубля, а зимнее — по 61 715 рублей. Несмотря на постепенную стабилизацию ценовой ситуации, предупреждают эксперты, угрозы очередного скачка стоимости все еще никуда не делись на фоне массированных атак украинских беспилотников на российские НПЗ.