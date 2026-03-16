Еще один регион России пережил массированную атаку ВСУ

Богомаз: Над Брянской областью за сутки сбили 174 беспилотника ВСУ

Брянская область пережила массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). За минувшие сутки над территорией региона России сбили 174 беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

По данным главы региона, ВСУ применили для атак беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Их сбивали подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделения Росгвардии в период с 8:00 15 марта до 8:00 16 марта.

«Пострадавших и разрушений нет», — пояснил Богомаз.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили за два дня на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к столице около 250 беспилотных летательных аппаратов.