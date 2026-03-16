11:59, 16 марта 2026Россия

Еще один регион России пережил массированную атаку ВСУ

Богомаз: Над Брянской областью за сутки сбили 174 беспилотника ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Брянская область пережила массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). За минувшие сутки над территорией региона России сбили 174 беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

По данным главы региона, ВСУ применили для атак беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Их сбивали подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделения Росгвардии в период с 8:00 15 марта до 8:00 16 марта.

«Пострадавших и разрушений нет», — пояснил Богомаз.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили за два дня на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к столице около 250 беспилотных летательных аппаратов.

