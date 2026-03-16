Французского мэра нашли с простреленной головой после поражения на выборах

Figaro: Во Франции мэра нашли с простреленной головой после поражения на выборах

Мэр французской коммуны Вьодос-Абанс-де-Ба Кристиан Берсаит был обнаружен мертвым после того, как проиграл в первом туре муниципальных выборов, прошедших накануне. Об этом пишет газета Figaro со ссылкой на прокуратуру города По.

«Действующий мэр коммуны, проигравший в первом туре муниципальных выборов 15 марта, был найден мертвым в понедельник утром», — говорится в сообщении.

Мэр коммуны с населением в 750 человек пропал без вести вечером 15 марта после объявления результатов голосования. Его оппонент получил поддержку 55,5 процента избирателей. После того, как Берсаит узнал о проигрыше, он покинул местную избирательную комиссию и не отвечал на телефонные звонки. Семья чиновника обнаружила пропажу из его дома пневматической винтовки и обратилась к правоохранителям.

Тело Берсаита нашли утром 16 марта в лесистой местности около коммуны. В десятке метров от тела была обнаружена машина мэра. Прокуратура По начала расследование дела — там склоняются к версии, что Берсаит совершил самоубийство.

