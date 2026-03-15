Стало известно об отказе Франции в возможности принять участие в переговорах по Украине

FT: В феврале советники Макрона в Москве получили отказ по Украине

Европейские дипломаты в феврале попытались попросить Москву о месте за столом переговоров по Украине, но якобы получили резкий отказ. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, советники французского президента Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер прилетали в Москву и пытались убедить российскую сторону согласиться дать право голоса европейским партнерам Киева на переговорах по Украине.

Неназванный высокопоставленный европейский дипломат указал в комментарии, что ответ помощника президента России Юрия Ушакова был отрицательным.

Ранее Макрон заявил, что война на Ближнем Востоке не даст России передышки в украинском конфликте.