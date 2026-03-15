Стало известно об отказе Франции в возможности принять участие в переговорах по Украине

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:35, 15 марта 2026Мир

FT: В феврале советники Макрона в Москве получили отказ по Украине
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Pool via Reuters

Европейские дипломаты в феврале попытались попросить Москву о месте за столом переговоров по Украине, но якобы получили резкий отказ. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, советники французского президента Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер прилетали в Москву и пытались убедить российскую сторону согласиться дать право голоса европейским партнерам Киева на переговорах по Украине.

Неназванный высокопоставленный европейский дипломат указал в комментарии, что ответ помощника президента России Юрия Ушакова был отрицательным.

Ранее Макрон заявил, что война на Ближнем Востоке не даст России передышки в украинском конфликте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok