Стало известно об отказе Франции в возможности принять участие в переговорах по Украине

Европейские дипломаты в феврале попытались попросить Москву о месте за столом переговоров по Украине, но якобы получили резкий отказ. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, советники французского президента Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер прилетали в Москву и пытались убедить российскую сторону согласиться дать право голоса европейским партнерам Киева на переговорах по Украине.
Неназванный высокопоставленный европейский дипломат указал в комментарии, что ответ помощника президента России Юрия Ушакова был отрицательным.
Ранее Макрон заявил, что война на Ближнем Востоке не даст России передышки в украинском конфликте.