13:48, 16 марта 2026Мир

Германия прокомментировала угрозу Трампа НАТО

Вадефуль: Германия не видит роли НАТО в решении проблемы Ормузского пролива
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Берлин не видит роли НАТО в решении проблемы фактического закрытия Ормузского пролива. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает The Guardian.

«Я не вижу, чтобы НАТО приняло какое-то решение в этом направлении или могло бы взять на себя ответственность за Ормузский пролив. Если бы это было так, тогда органы НАТО приняли бы соответствующие меры», — сказал глава МИД ФРГ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если страны блока не ответят на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

    Последние новости

    Российская армия с утра бьет по Киеву. Есть удары по центру города. Что известно к этому часу?

    В окружении Трампа раскаялись из-за нападения на Иран

    В России обвинили ВСУ в нарушении Женевских конвенций

    Правительственная комиссия одобрила выдворение мигрантов за дискредитацию ВС России

    Азиатский союзник США резко нарастил импорт газа из России

    В Сочи произошла авария с участием школьного автобуса

    Российские грузоперевозчики предупредили о росте тарифов из-за нового закона

    В Индии выразили возмущение США из-за потопления иранского корабля

    Раскрыта неожиданная причина усиления возрастной потери памяти

    На Украине уличили «банду Ермака» в саботаже работы Рады

    Все новости
