Германия прокомментировала угрозу Трампа НАТО

Вадефуль: Германия не видит роли НАТО в решении проблемы Ормузского пролива

Берлин не видит роли НАТО в решении проблемы фактического закрытия Ормузского пролива. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает The Guardian.

«Я не вижу, чтобы НАТО приняло какое-то решение в этом направлении или могло бы взять на себя ответственность за Ормузский пролив. Если бы это было так, тогда органы НАТО приняли бы соответствующие меры», — сказал глава МИД ФРГ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если страны блока не ответят на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.