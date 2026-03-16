Глава МИД Хорватии объяснил поддержку нового пакета санкций против России

Глава МИД Хорватии поддержал пакет санкций против России «из-за Украины и ЕС»

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман поддержал принятие 20-го пакета санкций против России. В разговоре с журналистами он объяснил, что сделал это «не только из-за Украины, но и Европейского союза», сообщает РИА Новости.

«Нет причин блокировать пакет санкций, и многие министры призывали к солидарности и единству не только из-за Украины, но и самого Евросоюза», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не одобрит 20-й пакет санкций против России до тех пор, пока не возобновится прокачка нефти по трубопроводу «Дружба». Кроме того, Будапешт требует от Киева гарантий, что Украина не станет мешать прокачке этой нефти.