Иран предупредил Зеленского

МИД Ирана заявил о попытках Зеленского втянуть Киев в конфликт с Тегераном

Попытки президента Украины Владимира Зеленского втянуть страну в конфликт с Ираном путем отправки военных на Ближний Восток повлекут за собой международную ответственность для Киева. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, передает ТАСС.

«Проблема Украины и болото, в которое загнали народ Украины, не испарятся такими методами и попытками вмешательства в другие конфликты. Это лишь означает соучастие и сотрудничество с агрессорами против Ирана, что повлечет за собой международную ответственность этого государства», — подчеркнул дипломат.

Багаи добавил, что иранский народ никогда не простит Киеву участие украинских военных в конфликте.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина направила в страны Ближнего Востока три команды специалистов по борьбе с беспилотниками, в каждую из которых входят «десятки людей». При этом он подчеркнул, что Украина «не воюет с Ираном».