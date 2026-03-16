Каллас рассказала о лучшем инструменте против России

Странам-членам Европейского союза (ЕС) следует действовать жестче в отношении танкеров с российской нефтью. С таким призывом выступила глава Евродипломатии Кая Каллас, ее цитирует РИА Новости.

«Усиление давления на "теневой флот" России — один из лучших инструментов, которые у нас есть. Я приветствую Францию, Бельгию и Швецию за досмотр и задержание танкеров под ложными флагами», — заявила Каллас.

Ранее стало известно, что Великобритания рассматривает возможность продажи нефти с захваченных танкеров российского теневого флота. Утверждается, что на такой шаг Лондон хочет пойти из-за дорогостоящего удержания этих танкеров.