Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:07, 16 марта 2026Мир

Каллас рассказала о лучшем инструменте против России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Странам-членам Европейского союза (ЕС) следует действовать жестче в отношении танкеров с российской нефтью. С таким призывом выступила глава Евродипломатии Кая Каллас, ее цитирует РИА Новости.

«Усиление давления на "теневой флот" России — один из лучших инструментов, которые у нас есть. Я приветствую Францию, Бельгию и Швецию за досмотр и задержание танкеров под ложными флагами», — заявила Каллас.

Ранее стало известно, что Великобритания рассматривает возможность продажи нефти с захваченных танкеров российского теневого флота. Утверждается, что на такой шаг Лондон хочет пойти из-за дорогостоящего удержания этих танкеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Генштаба рассказал о создании полосы безопасности в зоне СВО

    Раскрыта подозрительная схема «потребительского экстремизма» в регионах России

    Во Франции обратились к Трампу с радикальным призывом

    Каллас пообещала защитить Армению от иностранного вмешательства

    На Западе заявили о «начале конца» Трампа

    Путин поздравил российского горнолыжника с победой на Паралимпиаде

    Глава МИД Хорватии объяснил поддержку нового пакета санкций против России

    Командиры ВСУ начали призывать к дезертирству

    Глава Ирана назвал условие прекращения войны с США

    Обломки дрона обнаружили около гимназии в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok