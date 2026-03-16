Каллас назвала опасным решение США в отношении России

Каллас: Ослабление санкций США в отношении нефти РФ создает опасный прецедент

Ослабление санкций США в отношении российской нефти создает опасный прецедент. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Мы считаем, что ослабление санкций США в отношении российской нефти создает опасный прецедент, поскольку сейчас нам нужно, чтобы у России было меньше денег», — сказала она.

По словам Каллас, закрытие Ормузского пролива также выгодно Москве, поэтому ЕС необходимо предпринять усилия по его разблокированию.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, направить военные корабли в Ормузский пролив.