Каллас назвала опасным решение США в отношении России

10:43, 16 марта 2026

Каллас: Ослабление санкций США в отношении нефти РФ создает опасный прецедент
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Ослабление санкций США в отношении российской нефти создает опасный прецедент. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Мы считаем, что ослабление санкций США в отношении российской нефти создает опасный прецедент, поскольку сейчас нам нужно, чтобы у России было меньше денег», — сказала она.

По словам Каллас, закрытие Ормузского пролива также выгодно Москве, поэтому ЕС необходимо предпринять усилия по его разблокированию.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, направить военные корабли в Ормузский пролив.

    Последние новости

    Израиль уничтожил самолет верховного лидера Ирана

    МИД Венгрии выступил с заявлением о новом пакете санкций ЕС

    Жители московского ЖК пожаловались на полчища крыс

    Россияне массово игнорируют оформление одного документа на машину

    Пожаловавшимся на крыс москвичам посоветовали самостоятельно решать проблему

    Москалькова рассказала о судьбе остающихся на Украине россиян

    ЕС допустил отправку военных кораблей в Ормузский пролив

    В России назвали цель трехдневной атаки дронов на Москву

    Спасший на СВО несколько сотен раненых военный раскрыл шансы выжить при задетой артерии

    В аэропорту Ирана произошел взрыв

    Все новости
