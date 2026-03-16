Кандидата в депутаты посадили по террористической статье в российском регионе

Кандидат в депутаты госсовета Коми получила 6 лет колонии за призыв к терроризму

Кандидат в депутаты госсовета Коми Оксана Багирова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) получила шесть лет колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Установлено, что фигурантка опубликовала в интернете посты и комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности и ее оправдания. Багирову признали виновной в двух эпизодах.

