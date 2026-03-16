Колонны в зоне СВО прикроют дронами и роботами

«Известия»: Колонны в зоне СВО начали сопровождать БПЛА и роботы

Колонны военной техники в зоне проведения специальной военной операции (СВО) начали сопровождать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и наземные роботизированные платформы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Два разведывательных БПЛА летят перед техникой. Операторы дронов прикрытия проверяют обочины и дорожное полотно. При нахождении взрывоопасного предмета машины останавливают. После этого с прицепа сгружают роботизированную платформу с манипулятором. Робот устанавливает на подозрительный объект накладной заряд для его уничтожения.

«Это более эффективно, чем движение без охранения или с пешими саперами», — сообщил председатель Союза десантников России, полковник Валерий Юрьев. Он добавил, что такая методика позволяет сохранить жизни людей.

Ранее в марте «Известия» писали, что новый робототехнический комплекс «Уран-3» передали на испытания. Гусеничный аппарат предназначен для саперов и прикрытия штурмовых групп. «Уран-3» способен обезвреживать противопехотные мины и разрушать заграждения.