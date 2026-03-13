Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:03, 13 марта 2026Наука и техника

Российский штурмовой «Уран-3» начали испытывать

«Известия»: В России создан и передан на испытания штурмовой НРТК «Уран-3»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский штурмовой наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Уран-3» создан и передан на испытания. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщают «Известия».

Основанная на гусеничной платформе машина предназначен для саперов и прикрытия штурмовых групп. Оснащенный пулеметом калибра 12,7 миллиметров НРТК разрушает заграждения и обезвреживает противопехотные мины. Комплекс включает три роботизированные машины и транспортировочный автомобиль КамАЗ-5350.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, подобные НРТК могут применяться в степи, например, на Запорожском направлении. «Такой аппарат способен выполнять и разведывательные задачи. Он может пройти через минные заграждения и передать оператору информацию об обстановке за ними с помощью камер», — считает его коллега Юрий Лямин.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

Ранее издание сообщило, что танкисты Вооруженных сил (ВС) России усовершенствовали конструкцию НРТК «Курьер», который получил дополнительную защиту от дронов и противоминный каток.

Также в марте «Известиям» инженеры отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса сообщили, что ВС России в зоне специальной военной операции начали применять НРТК «Рой», вооруженный шестью огнеметами «Шмель».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль объявил о масштабной атаке на Иран

    Брошенным в Катаре россиянам предложили лететь домой самостоятельно за 120 тысяч рублей

    Ахматовец рассказал об «адском противостоянии» под Суджей во время прорыва ВСУ

    Ходченкова опубликовала фото в порванном наряде после конфуза на красной дорожке

    Мигрант из Центральной Азии оказался диверсантом

    Известный телеведущий задремал в эфире

    Мужчина уехал из российского аэропорта на машине ФСБ

    Названы неожиданные причины запора и диареи

    Китай запустил экспериментальные спутники Shiyan-30

    Раскрыта сложная борьба в Белом доме из-за войны с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok