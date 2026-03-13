Российский штурмовой «Уран-3» начали испытывать

«Известия»: В России создан и передан на испытания штурмовой НРТК «Уран-3»

Российский штурмовой наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Уран-3» создан и передан на испытания. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщают «Известия».

Основанная на гусеничной платформе машина предназначен для саперов и прикрытия штурмовых групп. Оснащенный пулеметом калибра 12,7 миллиметров НРТК разрушает заграждения и обезвреживает противопехотные мины. Комплекс включает три роботизированные машины и транспортировочный автомобиль КамАЗ-5350.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, подобные НРТК могут применяться в степи, например, на Запорожском направлении. «Такой аппарат способен выполнять и разведывательные задачи. Он может пройти через минные заграждения и передать оператору информацию об обстановке за ними с помощью камер», — считает его коллега Юрий Лямин.

Ранее издание сообщило, что танкисты Вооруженных сил (ВС) России усовершенствовали конструкцию НРТК «Курьер», который получил дополнительную защиту от дронов и противоминный каток.

Также в марте «Известиям» инженеры отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса сообщили, что ВС России в зоне специальной военной операции начали применять НРТК «Рой», вооруженный шестью огнеметами «Шмель».