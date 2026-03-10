Российский «Рой» в зоне СВО «повыжигал» противника из укреплений

«Известия»: ВС России в зоне СВО применили НРТК «Рой» с огнеметами «Шмель»

Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) начали применять наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Рой», вооруженный шестью огнеметами «Шмель». Об этом газете «Известия» сообщили инженеры отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса.

Установка на базе боевой гусеничной платформы «Торпеда» способна поражать цели — огневые точки и блиндажи противника — на расстоянии нескольких километров. Управление машиной осуществляется по радиосвязи.

«На одном из направлений операторы НРТК "Рой" поддержали штурмовые действия бойцов Южной группировки войск и буквально "выжгли" противника из хорошо укрепленных позиций», — заявил газете замкомандира «Буревестника» с позывным Космос.

В феврале издание рассказало, что военнослужащие отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса разработали НРТК «Культиватор» с реактивной системой залпового огня.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что модификацию НРТК «Курьер» стали использовать в качестве огнемета.