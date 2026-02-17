Реклама

Наука и техника
14:01, 17 февраля 2026Наука и техника

В зоне СВО начали применять роботизированную РСЗО

«Известия»: В зоне СВО начали применять роботизированный «Культиватор» с РСЗО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Военнослужащие отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса разработали наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Культиватор» с реактивной системой залпового огня (РСЗО). Об этом в полку рассказали «Известиям».

Роботизированный комплекс на гусеничном шасси несет пару авиационных блоков УБ-32-57, которые вмещают неуправляемые ракеты калибра 57 миллиметров. Максимальная дальность стрельбы — более четырех километров, эффективная — около двух. Разработку начали применять в зоне СВО.

«Название "Культиватор" ярко характеризует огневую мощь комплекса — он буквально окучивает и перемалывает позиции противника», — сказал заместитель командира полка «Буревестник» с позывным Космос.

Эксперт Юрий Лямин отметил, что роботизированную РСЗО можно перебросить достаточно близко к позициям противника и нанести массированный удар. При этом операторы комплекса будут в укрытии.

Ранее в феврале стало известно, что российские бойцы оснастили гусеничные НРТК «Курьер» реактивными огнеметами. Комплекс с новым вооружением показал высокую эффективность.

