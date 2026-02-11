Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:56, 11 февраля 2026Наука и техника

Российский «Курьер» стал огнеметом

ТАСС: Модификацию НРТК «Курьер» стали использовать в качестве огнемета
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Модификацию наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Курьер» стали использовать в качестве огнемета. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

По его словам, платформа стала использоваться одним из подразделений Вооруженных сил России совместно с реактивным огнеметом.

Собеседник выразил мнение о необходимости наращивать опыт применения НРТК. «Это должно быть полезно не только с точки зрения медийности, но и с точки зрения реального влияния на баланс сил», — сказал собеседник.

Ранее в сюжете телеканала «Россия-1» сообщалось, что российские бойцы оснастили НРТК «Депеша» сплошным стальным мангалом, прикрывающим машину от ударов беспилотников.

В январе оператор НРТК 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии Южного военного округа в составе группировки «Центр» с позывным Енот рассказал ТАСС, что российские НРТК, в частности, платформа «Курьер», при спутниковом управлении неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.

