Наука и техника
14:20, 9 февраля 2026Наука и техника

Российского робота оснастили «вентилятором» от дронов

Российский НРТК «Депеша» получил «вентилятор» для защиты от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военная хроника»

Российские бойцы оснастили наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Депеша» необычной защитой от дронов-камикадзе. Машину с антидроновым «вентилятором» показали в сюжете телеканала «Россия-1».

Робот получил сплошной стальной мангал, прикрывающий машину от ударов беспилотников. С четырех сторон НРТК вывели валы с тонкими тросами. При вращении они образуют дополнительный слой защиты.

«Когда FPV пытается ударить, тросы его либо сбивают, либо откидывают в сторону», — сказал командир отделения ремонтной роты 70-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Струк.

В декабре в зоне проведения специальной военной операции заметили НРТК «Курьер» практически в полной комплектации. Машину оснастили боевым модулем с пулеметом и тралом для нейтрализации взрывоопасных объектов противника. Также НРТК загрузили минами ТМ-62, которые можно установить на используемых противником дорогах.

