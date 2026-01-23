Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:53, 23 января 2026Наука и техника

Российский «Курьер» оказался неуязвим для средств РЭБ ВСУ

ТАСС: НРТК типа «Курьер» неуязвимы для средств РЭБ ВСУ
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские наземные робототехнические комплексы (НРТК), в частности, платформа «Курьер», при спутниковом управлении неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал оператор НРТК 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии Южного военного округа в составе группировки «Центр» с позывным Енот.

«Если нет дождя, если чистое ясное небо, то можем хоть куда», — заявил военнослужащий.

Енот добавил, что использование для управления НРТК радиосвязи также позволяет «достаточно далеко уехать». «У него используется пониженная частота управления, которую очень тяжело заглушить РЭБ, поэтому он будет управляться хорошо», — заметил боец.

Ранее агентству сообщили, что в зону специальной военной операции (СВО) доставили сотни российских многофункциональных НРТК «Импульс».

В октябре 2025 года газета «Красная звезда» рассказала, что Вооруженные силы России получили свыше 18 тысяч беспилотников линейки «Гортензия».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Миру надоели клоуны». Иранский министр и «заслуживающий подзатыльника» Орбан разносят Зеленского после его жесткой речи в Давосе

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Обычную пищевую добавку связали с защитой организма от опасного воспаления

    Казна столицы европейской страны почти опустела

    Российский рецидивист сел на 17 лет за расправу над Колдуном

    Стратегию Трампа по Гренландии разоблачили

    Жена Петросяна взяла на Мальдивы коллекцию обуви за сотни тысяч рублей

    Лидерам ЕС пришлось провести «групповую терапию» из-за Трампа

    В Киеве прокомментировали заявления о старте переговоров с Россией и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok