Наука и техника
13:36, 20 января 2026Наука и техника

В зону СВО доставили сотни российских «Импульсов»

«Народный фронт»: В зону СВО доставили сотни российских роботов «Импульс»
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Лампа знаний / YouTube

В зону специальной военной операции (СВО) доставили сотни российских многофункциональных наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Импульс». Об этом ТАСС сообщили в движении «Народный фронт».

По информации организации, данный НРТК рассчитан на транспортировку до 500 килограммов грузов на себе и до 1500 килограммов при помощи прицепа. «Он может применяться для доставки продовольствия, топлива и боеприпасов, создания блиндажей и окопов, а также нести на себе вооружение», — рассказали в движении.

Там добавили, что платформа «Импульс» разработки компании «Гумич-РТК» поддерживает дистанционное управление посредством радиоканала (с использованием технологии MESH) или через оптоволоконный кабель.

В октябре 2025 года газета «Красная звезда» сообщила, что Вооруженные силы России получили свыше 18 тысяч беспилотников линейки «Гортензия».

В том же месяце в пресс-службе организации «Народный фронт» рассказали, что конструкторы из Санкт-Петербурга при поддержке Кулибин-клуба представили универсальный беспилотник «Пегас».

