В России представили универсальный дрон «Пегас»

В России представили дрон для разведки и бомбардировок «Пегас»

Конструкторы из Санкт-Петербурга при поддержке Кулибин-клуба представили новый беспилотник «Пегас», который способен выполнять различные задачи. Об этом сообщили в пресс-службе организации Народный фронт, передает РИА Новости.

«Дрон самолетного типа "Пегас" — это универсальная платформа, которая может быть как разведчиком, так и бомбардировщиком, ретранслятором или ударным беспилотником-камикадзе. Он уже выпускается в мелкую серию», — сказал руководитель департамента проектов петербургского конструкторского бюро (КБ) с позывным Рача.

Легкий аппарат можно запустить с рук или катапульты, а его сборка занимает около пяти минут. Длительность полета российского «Пегаса» — более 120 минут.

В организации добавили, что отдельным направлением работы петербургского КБ стало производство плат для дронов. Это обеспечивает технологический суверенитет.

Ранее стало известно, что российский FPV-дрон «Артемида-10», который можно запускать с дронопорта, испытали в зоне специальной военной операции. Аппарат с машинным зрением может поражать цели на дальности до 20 километров.