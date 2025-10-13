Наука и техника
12:33, 13 октября 2025

Зону СВО насытили свыше 18 тысячами российских «Гортензий»

«Красная звезда»: ВС России получили свыше 18 тысяч беспилотников «Гортензия»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России получили свыше 18 тысяч беспилотников линейки «Гортензия». Об этом сообщает газета «Красная звезда».

По данным издания, насыщение российских подразделений в зоне специальной военной операции (СВО) различными версиями беспилотников семейства «Гортензия» происходит с 2022 года. По словам технического директора проекта по производству данных беспилотников с позывным Мекс, «ежемесячные партии составляют две-три тысячи дронов», то есть речь идет о серийном производстве.

В публикации отмечается, что ключевой особенность аппаратов «Гортензия» является их модульность. «Один и тот же аппарат можно переоснащать под разные задачи: разведку, огневое поражение, доставку. Унифицированные крепления и подвесы позволяют быстро менять конфигурацию», — пишет издание.

Мекс заметил, что в зоне СВО устойчивость применения «Гортензий» повышается за счет комбинации использования оптоволоконного кабеля и радиопередатчика. Кроме того, имеется модификация дрона, позволяющая за раз сбрасывать до 14 боеприпасов. «Другой вариант — подвеска ручного противотанкового гранатомета. Оператор наводит дрон на цель и дистанционно производит выстрел», — сказал разработчик.

В сентябре ТАСС со ссылкой на движение «Народный фронт» сообщил, что беспилотники «Гортензия» получили новую систему для гранатометных выстрелов, которая позволяет осуществить «ковровую бомбардировку».

В апреле конструкторское бюро «Гортензия» сообщило, что в зоне СВО применяются десятки оптоволоконных FPV-дронов «Гортензия 7» и «Гортензия 10».

