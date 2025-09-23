Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:06, 23 сентября 2025Наука и техника

Российские дроны получили систему для «ковровых бомбардировок»

FPV-дроны «Гортензия» получили систему для одновременного сброса 14 гранат
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новост

Российские беспилотники «Гортензия» получили новую систему для гранатометных выстрелов, которая позволяет осуществить «ковровую бомбардировку». Об этом в Народном фронте, «Кулибин-клуб» которого оказывает информационную поддержку производителям, рассказали ТАСС.

Отмечается, что FPV-дроны «Гортензия» оснащены креплением, на которое можно установить любое навесное оборудование, включая систему сброса. «Наша система позволяет сбросить одновременно 14 боеприпасов, она применяется, когда нужно накрыть "ковровой бомбардировкой" группу пехоты, которая зашла в лесополосу, либо для бомбардировки окопов, блиндажей открытого типа», — сказал технический директор проекта «Гортензия» с позывным Мекс.

Он добавил, что система также позволяет сбрасывать гранаты поштучно или попарно. Разработка несет два барабана, вмещающих по семь боеприпасов. По словам Мекса, система получила положительные отзывы. В зону СВО поставили около 18 тысяч «Гортензий» различных модификаций.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в сентябре стало известно, что российские бойцы применяют «Гортензии» с подвешенными ручными противотанковыми гранатометами для поражения целей в зоне СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России заявили о превращенном в крепость Купянске

    Курорт Сбера провел экосубботник на берегу Катуни

    Китайское судно впервые зашло в крымский порт

    В России заявили о спящих ячейках после атак ВСУ на Москву

    Госсекретарь США ответил на вопрос о новых санкциях против России

    Расследование дела в отношении политика Гозмана завершено

    Госсекретарь США описал вклад ООН в мир на Украине фразой «приходится тащить все на себе»

    На дне озера нашли обломки затонувшего 140 лет назад корабля-призрака

    Россиян предупредили о наказании за поцелуи

    Опровергнут миф о влиянии кофе на работу мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости