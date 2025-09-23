Российские дроны получили систему для «ковровых бомбардировок»

FPV-дроны «Гортензия» получили систему для одновременного сброса 14 гранат

Российские беспилотники «Гортензия» получили новую систему для гранатометных выстрелов, которая позволяет осуществить «ковровую бомбардировку». Об этом в Народном фронте, «Кулибин-клуб» которого оказывает информационную поддержку производителям, рассказали ТАСС.

Отмечается, что FPV-дроны «Гортензия» оснащены креплением, на которое можно установить любое навесное оборудование, включая систему сброса. «Наша система позволяет сбросить одновременно 14 боеприпасов, она применяется, когда нужно накрыть "ковровой бомбардировкой" группу пехоты, которая зашла в лесополосу, либо для бомбардировки окопов, блиндажей открытого типа», — сказал технический директор проекта «Гортензия» с позывным Мекс.

Он добавил, что система также позволяет сбрасывать гранаты поштучно или попарно. Разработка несет два барабана, вмещающих по семь боеприпасов. По словам Мекса, система получила положительные отзывы. В зону СВО поставили около 18 тысяч «Гортензий» различных модификаций.

Ранее в сентябре стало известно, что российские бойцы применяют «Гортензии» с подвешенными ручными противотанковыми гранатометами для поражения целей в зоне СВО.