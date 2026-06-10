Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:21, 10 июня 2026Мир

Раскрыта позиция Трампа по сделке с Ираном

Politico: Трамп верит в скорое заключение сделки с Ираном, несмотря на удары
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп верит в скорое заключение сделки с Ираном, несмотря на обмен ударами. Об этом сообщает Politico со ссылкой па источник.

«На данный момент ничего не меняется в рамках сделки. (...) Вчера был сбит вертолет. Мы должны ответить тем же, но в то же время все еще предстоит согласовать сделку», — заявил неназванный чиновник.

По его словам, военные действия против Ирана и переговоры по соглашению — параллельные процессы, которые могут происходить одновременно. Источник добавил, что сделка «все еще близка».

Ранее стало известно, что Трамп разочарован Израилем, который своими действиями создает препятствия для переговоров с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ударила ракетами по российскому городу в тысяче километров от границы

    Каллас объяснила причину отказа ЕС от ужесточения санкций против Израиля

    Военкоры раскрыли подробности массированной ночной атаки по Украине

    «Каролина» сравняла счет в финале Кубка Стэнли

    Стало известно о раненых при ударе ракет по городу России в тысяче километров от границы

    Врач описал изменения в организме при употреблении одного яйца в день

    Москвичам пообещали жару и дожди

    В Volga оценили уход китайских автобрендов из России

    Педофил пристал к первокласснику в вагоне метро Москвы

    Раскрыта позиция Трампа по сделке с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok