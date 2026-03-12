Российский «Курьер» выехал усовершенствованным

«Известия»: Конструкцию российского НРТК «Курьер» усовершенствовали

Танкисты Вооруженных сил России усовершенствовали конструкцию наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Курьер». Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, НРТК получил дополнительную защиту от дронов и противоминный каток. Оператор комплекса с позывным Викинг заметил, что выезд «Курьера» проводится при поддержке беспилотного летательного аппарата, который с высоты позволяет скорректировать маршрут передвижения НРТК.

В феврале ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что модификацию НРТК «Курьер» стали использовать в качестве огнемета.

В январе оператор НРТК 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии Южного военного округа в составе группировки «Центр» с позывным Енот заявил, что российские НРТК, в частности, платформа «Курьер», при спутниковом управлении неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.