12:43, 16 марта 2026

Россиянам пообещали снижение «коммуналки» весной

Депутат Разворотнева: Счета за ЖКУ снизятся весной на 25 %
Виктория Клабукова

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Весной россияне смогут сэкономить на коммуналке 25 процентов. Об этом агентству РИА Новости рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

После окончания отопительного сезона, по расчетам депутата, счета за «коммуналку» могут уменьшиться на четверть. Во многом такая разница в расходах объясняется значительным повышением платежей зимой. Жалобы на солидные суммы в квитанциях фиксировались во многих регионах России, только за январь-февраль число обращений увеличилось на 20 процентов. Прежде всего рост трат на коммунальные услуги Разворотнева оправдывает возросшими расходами на тепло. Причем росла не столько стоимость, сколько количество гигакалорий — прошедшая зима во многих регионах оказалась холоднее обычного.

Также платежи могли вырасти из-за повышения коэффициента на норматив по холодному водоснабжению. С декабря коэффициент подняли с 1,5 до 3. Изменения коснулись квартир, где нет приборов учета, но есть техническая возможность их установить, либо если вовремя не была пройдена поверка счетчика или показания по нему не сдаются более полугода.

Кроме того, с 1 марта в силу вступил запрет на взыскание платы за отопление равномерно в течение всего года. На тот момент соответствующая форма оплаты действовала более чем в 50 регионах. Теперь плата будет взыматься только во время отопительного сезона.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя преждевременно отключать отопление. Отключение подачи ресурса в период ночных заморозков чреват завоздушиванием системы и последующими коммунальными авариями.

