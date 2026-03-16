Культовый композитор установила рекорд по безуспешным номинациям на «Оскар»

Композитор Дайан Уоррен установила рекорд, не получив «Оскар» 17 раз

Американский композитор Дайан Уоррен установила новый рекорд по количеству безуспешных номинаций на премию «Оскар». Об этом пишет Variety.

В 2026 году артистка была в 17-й раз номинирована на престижную кинопремию в категории «Лучшая песня» за фильм «Дайан Уоррен: Неумолимая». Награду получили авторы композиции Golden из фильма Netflix «Кейпоп-охотницы на демонов». После проигрыша Уоррен написала в соцсетях: «По крайней мере я последовательна! И сегодня вечером я установила новый рекорд! Но вы же меня знаете, я вернусь».

Дайан Уоррен написала песни для множества артистов, включая Элтона Джона, Тину Тернер, Леди Гагу, Бритни Спирс, Бейонсе, Селин Дион. Среди ее хитов — Could I Have This Kiss Forever в исполнении Энрике Иглесиаса и Уитни Хьюстон, I Don’t Want to Miss a Thing группы Aerosmith, Un-Break My Heart Тони Брэкстон, If I Could Turn Back Time Шер. В 2022 году Уоррен была удостоена премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, однако еще ни разу не получила статуэтку в борьбе с другими номинантами.

Ранее сообщалось, что «Оскар» за лучшую операторскую работу впервые в истории премии получила женщина. Отем Дюральд Аркапоу, работавшая над фильмом «Грешники», стала первой женщиной, удостоенной этой награды, и четвертой, представленной в этой категории за все время вручения премии.