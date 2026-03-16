16 марта 2026

Культовый композитор установила рекорд по безуспешным номинациям на «Оскар»

Композитор Дайан Уоррен установила рекорд, не получив «Оскар» 17 раз
Ольга Коровина

Фото: Julian Hamilton / Getty Images

Американский композитор Дайан Уоррен установила новый рекорд по количеству безуспешных номинаций на премию «Оскар». Об этом пишет Variety.

В 2026 году артистка была в 17-й раз номинирована на престижную кинопремию в категории «Лучшая песня» за фильм «Дайан Уоррен: Неумолимая». Награду получили авторы композиции Golden из фильма Netflix «Кейпоп-охотницы на демонов». После проигрыша Уоррен написала в соцсетях: «По крайней мере я последовательна! И сегодня вечером я установила новый рекорд! Но вы же меня знаете, я вернусь».

Дайан Уоррен написала песни для множества артистов, включая Элтона Джона, Тину Тернер, Леди Гагу, Бритни Спирс, Бейонсе, Селин Дион. Среди ее хитов — Could I Have This Kiss Forever в исполнении Энрике Иглесиаса и Уитни Хьюстон, I Don’t Want to Miss a Thing группы Aerosmith, Un-Break My Heart Тони Брэкстон, If I Could Turn Back Time Шер. В 2022 году Уоррен была удостоена премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, однако еще ни разу не получила статуэтку в борьбе с другими номинантами.

Ранее сообщалось, что «Оскар» за лучшую операторскую работу впервые в истории премии получила женщина. Отем Дюральд Аркапоу, работавшая над фильмом «Грешники», стала первой женщиной, удостоенной этой награды, и четвертой, представленной в этой категории за все время вручения премии.

    Последние новости

    Израиль объявил об уничтожении самолета верховного лидера Ирана. Борт разбомбили прямо в аэропорту

    Глава МИД Бельгии резко высказался об отношениях с Россией

    Генералов ВСУ описали фразой «уж лучше искусственный интеллект»

    Заболевшая раком блогерша Лерчек перестала ходить

    Назван дальнейший сценарий конфликта между Ираном и США

    В России резко подешевел один китайский кроссовер

    Россиянам пообещали снижение «коммуналки» весной

    Германия и Польша предложили Украине подождать 20 лет ради вступления в ЕС

    Миллиарды рублей потратят на ремонт одной из «сталинских» высоток Москвы

    В ЕС получили заверения от Украины по одному воспросу

    Все новости
