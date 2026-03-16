Лавров оценил готовность Киева к переговорам

Бывший СССР
16:20, 16 марта 2026

Лавров: Киев не готов к решению конфликта дипломатическим путем
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tatyana Makeyeva / Pool / Reuters

Киев не готов к решению конфликта дипломатическим путем, поэтому Москва достигает целей специальной военной операции (СВО) на земле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно высказывался о приверженности Москвы решению конфликта путем переговоров. Однако, по словам министра, украинская сторона еще не готова к этому.

«Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению. Но поскольку киевский режим к этому не готов, мы будем достигать целей специальной военной операции на земле, что сейчас и происходит», — сказал Лавров.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского оценили вероятность скорого урегулирования конфликта с Россией. Такой сценарий в команде главы государства оценивают как маловероятный.

