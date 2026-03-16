Люди попали под винты речного трамвайчика в Москве

Два человека попали под винты речного трамвайчика на западе Москвы

Два человека попали под винты речного трамвайчика в районе причала «Парк Фили» на западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах города.

По данным агентства, один из людей пропал. К его поискам подключились спасатели. Инцидент произошел около 8:00.

К месту происшествия также были направлены сотрудники правоохранительных органов.

До этого МЧС России поделилось новым видео с поисков пропавшего в подмосковном Звенигороде ребенка. В ведомстве разъяснили, что с начала поисков специалисты обследовали 283 тысячи квадратов Москвы-реки. Около 25 километров дна осмотрено с помощью эхолотов и камер. Организованы посты визуального наблюдения за акваторией, протяженностью восемь километров. Местность также патрулируют с воздуха.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в Московской области во время прогулки 7 марта. Как установили следователи, дети купили в магазине шоколад и направились к реке, у которой часто проводили время, и провалились под лед. 11 марта одного из мальчиков нашли без признаков жизни. Два дня спустя в пяти километрах от него обнаружили второе тело.