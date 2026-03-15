Появились новые кадры с поиска третьего пропавшего больше недели назад под Москвой ребенка

В сети появилось новое видео с поисков одного из троих детей, пропавших больше недели назад в Звенигороде. Ролик опубликовало МЧС России в Telegram.

На кадрах видно группы спасателей, обследующих акваторию Москвы-реки, а также работу штаба. Кроме того, запечатлено погружение водолаза.

Как рассказали в ведомстве, с начала поисков специалисты обследовали 283 тысячи квадратов Москвы-реки. Около 25 километров дна осмотрено с помощью эхолотов и камер. Организованы посты визуального наблюдения за акваторией, протяженностью восемь километров. Местность также патрулируют с воздуха.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в подмосковном Звенигороде во время прогулки в субботу, 7 марта. Как установили следователи, дети купили в магазине шоколад и направились к реке, у которой часто проводили время, и провалились под лед. 11 марта одного из мальчиков нашли без признаков жизни. Два дня спустя в пяти километрах от него обнаружили второе тело.

