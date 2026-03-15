16:19, 15 марта 2026Россия

Появились новые кадры с поиска третьего пропавшего больше недели назад под Москвой ребенка

МЧС России опубликовало новое видео с поисков пропавшего в Звенигороде ребенка
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось новое видео с поисков одного из троих детей, пропавших больше недели назад в Звенигороде. Ролик опубликовало МЧС России в Telegram.

На кадрах видно группы спасателей, обследующих акваторию Москвы-реки, а также работу штаба. Кроме того, запечатлено погружение водолаза.

Как рассказали в ведомстве, с начала поисков специалисты обследовали 283 тысячи квадратов Москвы-реки. Около 25 километров дна осмотрено с помощью эхолотов и камер. Организованы посты визуального наблюдения за акваторией, протяженностью восемь километров. Местность также патрулируют с воздуха.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в подмосковном Звенигороде во время прогулки в субботу, 7 марта. Как установили следователи, дети купили в магазине шоколад и направились к реке, у которой часто проводили время, и провалились под лед. 11 марта одного из мальчиков нашли без признаков жизни. Два дня спустя в пяти километрах от него обнаружили второе тело.

    Последние новости

    Раскрыты детали визита представителей Франции в Россию

    Дроны-камикадзе ВСУ атаковали предприятие в российском регионе

    Зеленского призвали отправиться на переговоры в Москву

    Дзюба помог «Акрону» уйти от поражения в матче с «Ахматом»

    Афганистан ударил по военной базе соседней страны

    Появились новые кадры с поиска третьего пропавшего больше недели назад под Москвой ребенка

    В ОАЭ назвали количество перехваченных за сутки ракет и дронов

    Венгрия пообещала не отправлять солдат на Украину

    Два московских аэропорта сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

    В России объявлены подробности о новом компактном кроссовере Belgee

    Все новости
