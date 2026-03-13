Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:28, 13 марта 2026Россия

Появились подробности обнаружения тела второго пропавшего под Москвой ребенка

Shot: Тело второго пропавшего ребенка нашли в 5 км от места обнаружения первого
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Тело второго пропавшего ребенка нашли в пяти километрах от места обнаружения первого в подмосковном Звенигороде. Подробности поисковой операции появились в Telegram-канале Shot.

По данным канала, мальчика обнаружили в пяти километрах от места, где два дня назад нашли его 12-летнего друга, а также в семи километрах от места, где компания, предположительно, вышла на лед.

Третьего ребенка до сих пор не нашли. Поиски продолжаются. На месте происшествия работают криминалисты и спасатели.

Ранее сообщалось, что 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали 7 марта. По одной из версий, они провалились под лед реки, после чего их могло унести течением. 11 марта удалось найти тело первого ребенка. Сообщалось, что с начала поисковой операции было произведено 74 погружения и обследовано 16 тысяч квадратных метров дна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль объявил о масштабной атаке на Иран

    Ахматовец рассказал об «адском противостоянии» под Суджей во время прорыва ВСУ

    Ходченкова опубликовала фото в порванном наряде после конфуза на красной дорожке

    Мигрант из Центральной Азии оказался диверсантом

    Известный телеведущий задремал в эфире

    Мужчина уехал из российского аэропорта на машине ФСБ

    Названы неожиданные причины запора и диареи

    Китай запустил экспериментальные спутники Shiyan-30

    Раскрыта сложная борьба в Белом доме из-за войны с Ираном

    Появились подробности обнаружения тела второго пропавшего под Москвой ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok