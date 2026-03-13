Появились подробности обнаружения тела второго пропавшего под Москвой ребенка

Shot: Тело второго пропавшего ребенка нашли в 5 км от места обнаружения первого

Тело второго пропавшего ребенка нашли в пяти километрах от места обнаружения первого в подмосковном Звенигороде. Подробности поисковой операции появились в Telegram-канале Shot.

По данным канала, мальчика обнаружили в пяти километрах от места, где два дня назад нашли его 12-летнего друга, а также в семи километрах от места, где компания, предположительно, вышла на лед.

Третьего ребенка до сих пор не нашли. Поиски продолжаются. На месте происшествия работают криминалисты и спасатели.

Ранее сообщалось, что 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали 7 марта. По одной из версий, они провалились под лед реки, после чего их могло унести течением. 11 марта удалось найти тело первого ребенка. Сообщалось, что с начала поисковой операции было произведено 74 погружения и обследовано 16 тысяч квадратных метров дна.