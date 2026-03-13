Стало известно об обнаружении тела второго пропавшего под Москвой ребенка

МЧС: Тело второго пропавшего ребенка обнаружили в Звенигороде

Тело второго пропавшего ребенка удалось обнаружить в подмосковном Звенигороде. Об этом стало известно от представителей МЧС России, передает ТАСС.

Его обнаружили водолазы. Ребенок пропал во время прогулки с друзьями 7 марта. Предположительно, трое школьников провалились под лед.

Поиски третьего несовершеннолетнего продолжаются. За минувшие сутки водолазы совершили 16 погружений, обследовав около шести тысяч квадратных метров реки. С начала операции проведено 74 погружения, охвачено 16 тысяч квадратных метров дна. На лодках с боковым обзором проверено 730 тысяч квадратных метров акватории на протяжении 36 километров.

11 марта удалось обнаружить в реке первого ребенка — спасатели нашли его при обследовании береговой зоны.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в Звенигороде в начале марта. По одной из версий, они провалились под лед реки, после чего их могло унести течением.