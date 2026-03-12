Появились подробности обнаружения тела одного из пропавших в Звенигороде детей

Тело одного из пропавших в Звенигороде детей нашли при осмотре береговой зоны

Одного из троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде 7 марта, нашли при обследовании береговой зоны. Подробности обнаружения тела сообщил глава отряда «СПАС ГРАД» Юрий Шитиков в беседе с Msk1.ru.

По его словам, в зоне поисков работают порядка 500 человек. «Все следы, которые были, они были обнаружены в первые часы поиска. Сейчас уже остается только [прочесывать территорию]. Обследование было, сегодня люди уже работали руками, ногами по береговой зоне. И таким образом обнаружили тело пропавшего», — рассказал Шитиков.

Он также пояснил, почему разные источники сообщали разную информацию о месте обнаружения тела. Указанное некоторыми СМИ расстояние два километра отсчитывалось от поисково-спасательного штаба, в то время как в Следственном комитете говорили о расстоянии 800 метров от предполагаемого места исчезновения школьников. Согласно последним данным, дети провалились под лед в районе местного пляжа.

Одного из пропавших в Одинцовском городском округе детей нашли без признаков жизни 11 марта. На данный момент поиски остальных школьников продолжаются.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков исчезли в подмосковном Звенигороде во время прогулки в субботу, 7 марта. Согласно основной версии, они провалились под лед на реке, у которой часто проводили время. В экстренных службах предполагают, что детей могло затянуть под лед течением.