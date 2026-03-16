Москвичам рассказали о погоде во второй половине марта

08:44, 16 марта 2026

Синоптик Леус: Вторая половина марта в Москве будет аномально теплой
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Вторая половина марта в Москве будет аномально теплой, но не так сильно, как первая половина. О погоде жителям столицы рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что температура будет превышать норму на четыре-пять градусов. «Обновление рекордных максимумов сегодня закончится, по ночам до конца второй декады температура будет временами опускаться до минус четырех-плюс одного градуса. В третьей декаде в темное время суток преобладающая температура составит минус один-плюс четыре градуса. Днем преобладающий температурный фон прогнозируется в пределах плюс 8-13 градусов», — поделился информацией он.

Что касается осадков, на них можно рассчитывать лишь два-четыре дня из оставшихся в марте. В общей сложности за вторую половину марта их выпадет не более 7-12 миллиметров, уточнил Леус. «Продолжится таяние снега, и к финалу месяца высота снежного покрова составит 7-12 сантиметров», — добавил он.

Накануне стало известно, что температура воздуха в столице достигла рекордного значения третий раз за месяц.

