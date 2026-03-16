На «Оскаре» впервые вручили статуэтку в новой категории

Первую в истории премию «Оскар» за лучший кастинг получила «Битва за битвой»

Американская киноакадемия вручила первую в истории награду в новой категории — «Лучший кастинг». Об этом стало известно из трансляции на официальном сайте.

«Оскар» в номинации за лучший актерский ансамбль получила кастинг-директор фильма «Битва за битвой» Кассандра Кулукундис. В ленте приняли участие актеры Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Бенисио дель Торо и многие другие.

Известно, что картина, за которую Кассандра получила награду, основана на романе «Винляндия» американского писателя Томаса Пинчона. Ранее она работала с режиссером фильма Полом Томасом Андерсоном на других крупных проектах.

Шон Пенн, который одержал победу в номинации «Лучший актер второго плана», не пришел на церемонию вручения наград Американской киноакадемии. Ранее он обещал переплавить свою статуэтку на пули для Вооруженных сил Украины (ВСУ).