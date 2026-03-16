05:16, 16 марта 2026Россия

На юге России начался пожар на территории нефтебазы после атаки БПЛА

В Лабинске после атаки БПЛА начался пожар на территории нефтебазы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

В Лабинске Краснодарского края после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины начался пожар на территории нефтебазы. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Всего в тушении пожара принимают участие четыре расчета. Другие подробности не приводятся.

Ранее о взрывах в небе сообщали жители Ярославля. Кроме того, губернатор Севастополя сообщал об уничтожении двух воздушных целей в небе над городом.

