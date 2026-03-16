Назван лауреат «Оскара» в категории «Лучший фильм»

05:58, 16 марта 2026

Картина «Битва за битвой» получила «Оскар» в категории «Лучший фильм»
Марина Совина (ночной редактор)

Картина «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона получила кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Лауреатов называет «Би-би-си».

На победу в главной номинации претендовали десять фильмов. Среди них фильм ужасов «Грешники» Райана Куглера, «Бугония» Йоргоса Лантимоса, F1 Джозефа Косински, «Франкенштейн» знаменитого режиссера Гильермо дель Торо, «Хамнет: история, вдохновившая "Гамлета"», удостоившаяся «Золотого глобуса», «Марти Великолепный» Джоша Сэфди, бразильский триллер «Секретный агент», «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера и «Сны поездов» Клинта Бентли.

В номинации «Лучшая актриса» премию получила Джесси Бакли за фильм «Хамнет», лучшим актером признан Майкл Б. Джордан в фильме «Грешники», он боролся за победу с Тимоти Шаламе, сыгравшем в «Марти Великолепном» и Леонардо ди Каприо в фильме «Битва за битвой».

Ранее стало известно, что российский режиссер и сценарист Константин Бронзит не сумел выиграть премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Бронзит был номинирован на «Оскар» в третий раз. На премию выдвинули его анимационный фильм «Три сестры». Также за эту награду боролись фильмы «Вечнозеленый» (США), «Пенсионный план» (Ирландия) и «Бабочка» (Франция).

