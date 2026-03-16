Российский режиссер в третий раз не получил «Оскар»

Российский режиссер и сценарист Константин Бронзит не сумел выиграть премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Как следует из трансляции ABC, в этом году награду забрала канадская картина «Девушка, которая плакала жемчугом» режиссеров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски.

Бронзит был номинирован на «Оскар» в третий раз. На премию выдвинули его анимационный фильм «Три сестры». Также за эту награду боролись фильмы «Вечнозеленый» (США), «Пенсионный план» (Ирландия) и «Бабочка» (Франция).

Ранее сам Бронзит говорил, что у него есть шансы на победу, однако подчеркивал, что «Три сестры» — это не лучшая его работа.