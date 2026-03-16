Непонимание Трампа в одном вопросе по Ирану раскрыли

Марьясов: Трамп имеет очень смутное представление о смене руководства в Иране

В заявлениях президента США Дональда Трампа прослеживается путаница относительно того, кто может прийти к власти в случае смены руководства Ирана. Об этом заявил бывший посол России в Иране Александр Марьясов на конференции РСМД , передает корреспондент «Ленты.ру».

«Как мне представляется, президент США Трамп имеет очень смутное представление, что такое оппозиция. И это очень хорошо проявилось в его высказываниях о том, как и кого он собирается поставить на место нового верховного руководителя. Он путался, вообще не знал, о чем говорить», — сказал дипломат.

По словам экс-посла, в Иране нет организованной и влиятельной оппозиционной силы, которая имела бы авторитетного лидера.

Ранее Марьясов заявил, что эскалация конфликта с Ираном и потери среди американских военных могут стоить Трампу победы на промежуточных выборах. «Дальнейшее продолжение... будет вести к усилению антивоенных настроений в США, к критике демократами внешнеполитического курса Трампа», — сказал он.

