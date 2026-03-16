11:48, 16 марта 2026

Трампа предупредили о высокой цене за продолжение конфликта в Иране

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Getty Images

Эскалация конфликта с Ираном и гибель американских военных могут стоить президенту США Дональду Трампу победы на промежуточных выборах. Об этом заявил бывший посол России в Иране Александр Марьясов на конференции РСМД, передает корреспандент «Ленты.ру».

«Дальнейшее продолжение, тем более если будут погибать американские военнослужащие, будет вести к усилению антивоенных настроений в США, к критике демократами внешнеполитического курса Трампа», — сказал дипломат.

По его словам, это увеличит вероятность поражения республиканцев на выборах.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран будет вести боевые действия, пока Трамп не осознает ошибочности своей атаки на страну. Он подчеркнул, что навязанная главой Белого дома как американцам, так и иранцам война неправильна и никогда не должна повториться. «Жертвы также должны получить компенсацию», — указал он.

